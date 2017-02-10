Неадекватный мужчина заставил спасателей ловить себя в ледяной воде реки Оккервиль

Горожанин прогуливался под мостом на небольшой глубине, несмотря на холод. Сотрудники МЧС с трудом смогли доставить человека на берег

По предварительной информации, прохожие обратили внимание на странного мужчину, который гулял под мостом в ледяной воде. Очевидцы вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС некоторое время пытались поймать человека, который вел себя неадекватно. Когда мужчину удалось вывести на берег, выяснилось, что у него легкое обморожение. Пострадавший был госпитализирован. Причины его неадекватного состояния пока не сообщаются, информации об алкогольном или наркотическом опьянении пока нет. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента, а также личность мужчины.

Видео: канал Piter.tv