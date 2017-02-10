Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Вчера, 22:42
0
Camui
154
Код вставки плеера

Неадекватный мужчина заставил спасателей ловить себя в ледяной воде реки Оккервиль

0
 
 

Горожанин прогуливался под мостом на небольшой глубине, несмотря на холод. Сотрудники МЧС с трудом смогли доставить человека на берег

 По предварительной информации, прохожие обратили внимание на странного мужчину, который гулял под мостом в ледяной воде. Очевидцы вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС некоторое время пытались поймать человека, который вел себя неадекватно. Когда мужчину удалось вывести на берег, выяснилось, что у него легкое обморожение. Пострадавший был госпитализирован. Причины его неадекватного состояния пока не сообщаются, информации об алкогольном или наркотическом опьянении пока нет. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента, а также личность мужчины. 

 
Видео: канал Piter.tv
 
Теги: мост , мужчина , обморожение , полиция , река
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5