Не сдал сессию: Милонова отчислили из Духовной академии

Виталий Милонов не смог продержаться в рядах учеников Духовной семинарии дольше 1 года.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов вылетел из рядов студентов Санкт-Петербургской духовной академии. Причиной для отчисления парламентария стали постоянные прогулы и неуспеваемость рыжебородого депутата. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург" со ссылкой на канцелярию высшего учебного заведения.

Сам парламентарий подтвердил факт отчисления в общении с журналистами. При этом, по словам корреспондентов, Виталий Милонов общался крайне нервно и даже устроил "небольшую истерику". Так, депутат заявил, что история с его отчислением "не касается журналистов" и является его "личным делом". При этом Виталий Милонов связал провал на сессии с переездом в Москву, после которого он не смог нормально учиться в Санкт-Петербурге.

Отметим, что Виталий Милонов поступил на первый курс Санкт-Петербургской духовной академии летом 2016 года.