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Не до смеха: мужчину зарубили топором в Весёлом Посёлке

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Сегодня, 11 февраля полиция Санкт-Петербурга начинает поиски подозреваемого в убийстве мужчины топором в Весёлом Посёлке на проспекте Большевиков

Согласно официальной информации, вчера,10 февраля 2017 года, в районе двух часов ночи прохожие обнаружили раненого мужчину за зданием школы, расположенной на проспекте Большевиков. На вид неизвестному было в районе 45 лет, и его состояние было тяжёлым.
 
Позже раненого мужчину доставили в Александровскую больницу. Там врачи диагностировали у пациента алкогольное опьянение, открытый перелом темени, а так же резаную рану кисти. И это всё помимо того, что у пострадавшего был разрублен череп. Стараясь сделать всё возможное, медицинские специалисты так и не смогли спасти жизнь раненому. Он скончался в половину пятого утра.
 
По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело (статья 105 Уголовного кодекса РФ). Поиски осложняет тот факт, что в школе отсутствуют камеры внешнего наблюдения. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личность погибшего.

Видео: Piter.TV
Теги: веселый поселок , мужчину зарубили топором , проспект большевиков , убийца с топором
Категории: Новости СПб Лента новостей Новости России Криминальные происшествия Происшествия

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