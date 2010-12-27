Названо имя подозреваемого в наезде на людей в Лондоне

Наезд на людей в Лондоне совершил 47-летний выходец из Кардиффа

Мужчина, подозреваемый в наезде фургона на группу мусульман, выходивших из мечети в Лондоне, идентифицирован. По данным британских СМИ, водителем грузовика оказался 47-летний Даррен Осборн из Кардиффа. До этого полиция сообщала, что подозреваемый не был ранее известен спецслужбам и действовал в одиночку.

В настоящее время полиция проводит обыски по месту жительства подозреваемого в Кардиффе. Использовавшийся при наезде автомобиль был арендован в Южном Уэльсе.

В ночь на понедельник на севере Лондона фургон совершил наезд на людей, возвращавшихся из мечети. В результате случившегося погиб один человекч. Около десяти человек получили ранения различной степени тяжести.,