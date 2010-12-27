В автобусах Петербурга остановки будут объявлять на английском языке

Сразу на десяти маршрутах в нескольких районах Северной столицы остановки будут объявлять на двух языках. Также информацию будут повторять на информационных табло.

Петербург все больше подстраивается под иностранных туристов. Теперь в автобусах название остановок будут объявлять на русском и английском языках. Также иностранные названия будут выводить на внешних маршрутных указателях.

Изменения коснуться десяти маршрутов. В основном на английском продублировали остановки автобусов, проезжающих через историческую часть города. В СПб ГУП "Пассажиравтотранс" рассказали, что нововведение появилось специально к матчам Кубка конфедераций. Однако после завершения спортивных соревнований от них не откажутся.

Автобусы-шатлы, которые будут довозить болельщиков от станций метро к стадиону, также оснастят двуязычными оповещениями. На английском будут проговаривать всю полезную информацию.

В Северной столице активно готовятся к предстоящим матчам Кубка конфедераций. например .сегодня Piter.tv сообщал, что стадион на Крестовском полностью застелили выращенным в Гатчине газоном.