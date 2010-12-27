Названы причины смерти режиссера "Молчания ягнят" Джонатана Демме

В США в возрасте 73 лет скончался известный кинематографист Джонатан Демме.

Режиссер Джонатан Демме скончался в Нью-Йорке на 74-м году жизни. Как сообщают СМИ, причиной смерти автора "Молчания ягнят" и "Рикки и Флэш" стало онкологическое заболевание. По данным Life, речь идет о раке пищевода. При этом американское издание Indie Wire сообщает об осложнении сердечного заболевания, которое также могло повлечь за собой трагедию. Судя по всему, в этом случае оба фактора стали причинами гибели легендарного кинематографиста.

Отметим, что в 1990 году Демме был удостоин "Оскара" за первую часть фильма "Молчание ягнят".