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Названы причины смерти режиссера "Молчания ягнят" Джонатана Демме
Сегодня, 18:31
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Butenko
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Названы причины смерти режиссера "Молчания ягнят" Джонатана Демме

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В США в возрасте 73 лет скончался известный кинематографист Джонатан Демме.

Режиссер Джонатан Демме скончался в Нью-Йорке на 74-м году жизни. Как сообщают СМИ, причиной смерти автора "Молчания ягнят" и "Рикки и Флэш" стало онкологическое заболевание. По данным Life, речь идет о раке пищевода. При этом американское издание Indie Wire сообщает об осложнении сердечного заболевания, которое также могло повлечь за собой трагедию. Судя по всему, в этом случае оба фактора стали причинами гибели легендарного кинематографиста.

Отметим, что в 1990 году Демме был удостоин "Оскара" за первую часть фильма "Молчание ягнят".

Теги: джонатан демме умер , причина смерти джонатана демме
Категории: Мировые новости

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