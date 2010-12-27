Названа причина смерти режиссера Александра Майорова

75-летний режиссер и преподаватель ВГИКа скончался еще 11 июля в Тбилиси, однако сведения о его кончине были обнародованы только сегодня.

Наиболее вероятной причиной смерти называют отрыв тромба. По сообщениям из источников Гильдии кинорежиссеров, смерть была мгновенной. Очевидец рассказывает, что Александр Майоров стоял и неожиданно упал.

Известно, что последние несколько лет Майоров большую часть времени провел в госпитале и практически не работал.

Похороны режиссера состоятся 15 июля в Тбилиси

С 1981 года Александр Майоров был востребованным режиссером на “Мосфильме”. Среди его работ более 30 картин. Наиболее известные - “побег на край света”,”Золотые рыбки”, Шанс” и сериал Маросейка,12”. К некоторым своим проектам Майоров самостоятельно писал сценарии.