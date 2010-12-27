Навальному пригрозили реальным сроком

Федеральная служба исполнения наказаний предупредила Алексея Навального о возможности замены условного осуждения по делам «Кировлеса» и «Ив Роше» реальным тюремным сроком

Алексею Навальному, который в настоящее время отбывает административный арест за нарушение правил организации митинга, пригрозили заменить условный срок по делу «Кировлеса» на реальный. Соответствующее предупреждение оппозиционеру сделали сотрудники ФСИН. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сказала, что 29 июня к Навальному в спецприемники приходили сотрудники Службы исполнения наказаний и вынесли политику предупреждение об отмене условного срока.

Сотрудники ФСИН основывают свои доводы на ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса, согласно которой осужденный в письменной форме может быть предупрежден об отмене условного срока за систематические нарушения общественного порядка. Алексей Навальный уже дважды в текущем году привлекался к административной ответственности за нарушение порядка. В марте оппозиционер был оштрафован за нарушение правил организации публичного мероприятия, а в июне арестован за повторное аналогичное нарушение.

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