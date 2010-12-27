Навальный показал фото кровавого глаза после операции в Испании

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному сделали операцию на глазу.

Алексей Навальный перенес операцию на правом глазу. Причиной для хирургического вмешательства стало нападение неизвестных активистов на политика, которые плеснули ему в лицо зеленкой. С тех пор правый глаз оппозиционера получил ожог в 90%, а самому политику понадобилось срочное лечение.

Как признался сам Навальный в своем Instagram, операция прошла в Барселоне, где располагается один из крупнейших офтальмологических центров Европы и мира. Оппозиционер выложил фото своего лица и глаза в Instagram сразу после операции и сопроводил снимок юмористическим описанием.

Так, Навальный признался, что просил у врачей возможности снабдить его инфракрасным зрением, но те "отказали". Кроме того, москвич призвал единомышленников не думать, что лечение состояло в ударе кулаком по правому глазу, где теперь красуется новый фингал. Что касается прогнозов на восстановление зрения, то сейчас Навальный видит только первую строчку в "таблице окулиста". Врачи сказали ему, что возвращение зрения может занять несколько месяцев.

Фото: Instagram, Алексей Навальный