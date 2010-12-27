Навальный и Трамп попали в ТОП-25 самых влиятельных людей в интернете

Журнал Time назвал самых влиятельных блогеров

Ежегодный список 25 самых влиятельных личностей в интернете опубликовал журнал Time. В список, в частности, вошли Кэти Перри, Крисси Тайген, Джоан Роулинг, Ким Кардашьян, Рианна, Chance the Rapper, корейский бойз-бэнд BTS, Дональд Трамп и Алексей Навальный, оказавшийся единственным гражданином России в Тор25.

Издание отмечает, что в стране, где практически все СМИ контролируются государством, Навальный «использовал YouTube», чтобы прорвать информационную блокаду Кремля. В рейтинге он занял 8-е место. Трамп занял 9-е место, благодаря своим записям в Twitter, он по сей день остается самым читаемым мировым лидером в соцсетях. Первое место рейтинга заняла американская модель и тв-ведущая Крисси Тейген, собравшая в Twitter и Instagram 20 млн подписчиков.