Ревизоры РАН проверяют ценность наблюдений Пулковской обсерватории

Чиновники от Российской Академии Наук могут принять решение о закрытии единственной обсерватории Санкт-Петербурга.

История с возможным закрытием Пулковской обсерватории в Петербурге вышла на новый уровень. В город приехали ревизоры РАН, которые проводят оценку исследований, проведенных астрономами Северной столицы за последние годы. Об этом сообщает "Фонтанка". Информация о плановой проверке также появилась на официальном сайте организации.

Главная цель, которая ставится перед столичными экспертами, это оценка перспектив научного объекта и его конкурентоспособности. В случае, если работники Пулковской обсерватории не впечатлят комиссию РАН, то "пулковку" могут расформировать и частично перенести на Северный Кавказ. Ранее решение о необходимости подобной процедуры принял Ученый совет организации, хотя многие сотрудники обсерватории не поддержали это решение.

По данным СМИ, большая часть комиссии скептически настроена к результатам работы Пулковской обсерватории. Более того, некоторые чиновники заинтересованы в перераспределении средств, которые сейчас получают астрономы Санкт-Петербурга. В случае закрытии обсерватории материально-техническая база может быть поделена между объектами в Крыму и на Северном Кавказе. Считается, что это более современные обсерватории, расположенные в более выгодных природных условиях для наблюдения за звездным небом.