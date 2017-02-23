Наташа Королева сняла на видео пошлое поздравление с 23 февраля

Известная певица украинского происхождения разместила у себя в Instagram горячее видео.

Наташа Королева не выпадает из тренда: сегодня, 23 февраля, вместе с другими звездами шоу-бизнеса России она поздравила мужчин с 23 февраля. Горячее видео, посвященное Дню защитника Отечества появилось 4 часа назад на страничке поп-звезды в Instagram. Судя по всему, оно было снято еще летом. В ролике очаровательная брюнетка разгуливает по летним улицам в откровенном платье. "С праздником вас, мальчики" - такой титр появляется на экране еще в самом начале видео.

Потом Наталья Королева желает мужчинам, парням и мальчикам всегда находиться рядом с их женщинами. Кроме того, поп-дива пожелала россиянам побольше поздравлений и добрых слов именно в этот день. А в конце ролика Наташа Королева не обошлась без пошлости. Она сказала, что все женщины России этой ночью захотят, чтобы к ним прикасался любимый человек. Певица посоветовала мужчинам исполнить эту женскую мечту при помощи знакомого всем набора действий.

За 4 часа ролик получил несколько тысяч просмотров и сотни лайков.

Видео: Instagram, Наташа Королева