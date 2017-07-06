Наталья Рагозина адвокат Сергей Жорин поженились: фото со свадьбы

Известная женщина-боксер Наталья Рагозина вышла замуж. Свадьба с адвокатом Сергеем Жориным прошла в элитном ресторане в Барвихе. В Сети появились фото и видео с мероприятия.

Самая красивая женщина-боксер России Наталья Рагозина стала замужней женщиной. Красавица-блондинка вышла замуж за известного адвоката Сергея Жорина. Об этом на своей страничке в Instagram рассказал сам юрист. Сегодня, 5 июля, он выложил в Сеть сразу 5 фотографий со свадебной церемонии.

Судя по ним можно понять, что спортсменка и адвокат расписались в Барвихинском ЗАГСе. Неподалеку отсюда, в элитном комплексе Барвиха Luxury произошло празднование свадьбы. Гостями мероприятия стали звезды шоу-бизнеса, юристы, родные молодоженов и даже боксер Николай Валуев.

Что касается внешнего вида новобрачных, то Наталья Рагозина была одета в обтягивающее белое платье с глубоким декольте. Ее уши украшали крупные бриллиантовые серьги, а на голове красовалась короткая светлая прическа. Сергей Жорин надел на себя темный костюм-двойку и белую рубашку.

Отметим, что пара и ранее не скрывала свои отношения. Так, в том же Instagram адвоката появлялись их совместные фотографии из кафе, фитнес-залов и путешествий. В некоторых постах можно было найти романтические признания и посвещения любимой со стороны адвоката.

Фото: Сергей Жорин, Instagram