Полуголая Подольская шокировала фанатов зажигательным танец

Жена Владимира Пресняков обнажилась ради эффектных кадров: девушка поделилась с поклонниками откровенным видео, на котором исполнила сексуальный танец в коротеньких шортиках и боди.

Накануне вечером, 10 мая, Наталья Подольская опубликовала в своем инстаграме новое видео, на котором она, полностью оголив свои ноги, исполнила зажигательный танец на песню "Маму я не обману". Девушка прокомментировала данный ролик таким образом: "Тусим под Маму". Судя по всему, певица снимает очередной клип. Надо сказать, что за несколько часов запись оценили почти 320 тысяч человек.

На кадрах можно заметить, как молодая девушка жизнерадостно "отжигает" в мининарядах.

Поклонники певицы неоднозначно восприняли столь откровенное амплуа. Кто-то убежден, что такие танцы растлевают молодежь, кто-то просто пишет: " Некрасиво!", "Все больше разочаровываюсь в Подольской!", "Вульгарно!". Впрочем, есть и те, кто уверен, что Наташе есть чем гордиться и что показывать: "Шикарная фигура!", "Наталья восхитительна, как всегда!", "Завидую Володьке!".

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Видео и фото: nataliapodolskaya