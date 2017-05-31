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Жуткое видео из Алтайского края: торнадо накрыл Гришковку

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В Немецком национальном районе местные жители стали героями настоящего фильма-катастрофы: им удалось запечатлеть на видео страшный смерч.

В минувший вторник, 30 мая, в Алтайском крае бушевала стихия: некоторый районы накрыл ураган с градом и ливнем. Местным жителям удалось снять на видео настоящий смерч. Судя по всему, торнадо появился недалеко от села Гришковка в Немецком национальном районе.
На кадрах можно заметить, как небо заволокло серыми тучами, а на земле образовалась воронка темного цвета.

Местные жители счастливы, что смерч не добрался до близлежащей деревни. А ведь в Барнауле в этот же день шквальный ветер повалил на дороги десятки деревьев, из-за чего были повреждены многие машины и оборваны линии электропередач.

Ранее мы сообщали, что ураган на Кубани лишил кровли детские сады.
 

Видео: группа вконтакте "Инцидент Бийск"

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Категории: Лента новостей Новости России

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