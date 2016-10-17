Настасья Самбурская назвала редакторов «Пусть говорят» подонками

Звезда сериала "Универ"возмущена программой «Пусть говорят»

Актриса Настасья Самбурская резко раскритиковала редакторов передачи «Пусть говорят» за их грубое обращение и призвала своих коллег не принимать приглашение участвовать в передаче. На своей страничке в Instagram актриса опубликовала скриншот с перепиской с редактором ток-шоу.

Самбурскую весьма возмутило такое отношение, поэтому решила ответить жёстко, опубликовав пост в соцсети. Актриса считает, что данное ток-шоу не то место, где ей хочется появляться, а работников его назвала хамоватыми и злыми людьми.

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Instagram: samburskaya