Насильник 12-летней девочки познакомился с жертвой в соцсети

Днем в среду, 11 января 2017 года, появилось сообщение о том, что в одном из петербургских апарт-отелей некий молодой мужчина изнасиловал девочку-подростка, двенадцатилетнюю школьницу. О чудовищном происшествии заявление в полицию принес отец школьницы.
Мужчина сообщил, что преступление было совершено ровно месяц назад, 11 декабря 2016-го. По словам отца, насильник заманил его дочь в апарт-отель на Московском проспекте, 73 и изнасиловал.
Задержали подозреваемого в этот же день, 11 января. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявления ему обвинения.
Как уточнили в Следственном комитете Петербурга, с ребенком предполагаемый насильник познакомился через соцсети.
Видео: из архива