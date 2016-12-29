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Насильник 12-летней девочки познакомился с жертвой в соцсети

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В номере апарт-отеля в Петербурге изнасиловали ребенка

Днем в среду, 11 января 2017 года, появилось сообщение о том, что в одном из петербургских апарт-отелей некий молодой мужчина изнасиловал девочку-подростка, двенадцатилетнюю школьницу. О чудовищном происшествии заявление в полицию принес отец школьницы.

Мужчина сообщил, что преступление было совершено ровно месяц назад, 11 декабря 2016-го. По словам отца, насильник заманил его дочь в апарт-отель на Московском проспекте, 73 и изнасиловал.

Задержали подозреваемого в этот же день, 11 января. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявления ему обвинения.

Как уточнили в Следственном комитете Петербурга, с ребенком предполагаемый насильник познакомился через соцсети.

Видео: из архива

Теги: изнасилование , изнасилование несовершеннолетней , петербург , уголовное дело
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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