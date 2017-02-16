Нашли неопубликованные сочинения Черчилля о НЛО

Оказывается, что британский премьер очень активно писал про инопланетян и искренне полагал, что в этой вселенной человечество не может существовать одно.

Американские ученые обнаружили ранее неопубликованные сочинения Уинстона Черчилля, хранившиеся в архиве музея в Фултоне. 11 страничную рукопись о существовании инопланетной жизни во вселенной.



Работа "Одиноки ли мы во Вселенной?" Была написана в 1939 году, но не была опубликована. В эссе Уинстон определяет способность "к размножению и приумножению" как главное свойство живого, пишет, что вода важна для зарождении жизни.



Черчилль считал, что Вселенная слишком велика, чтобы Земля оказалась уникальной планетой. Среди миллиарда других должны быть такие, на которых существует все необходимое для поддержания жизни.

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Валерия Петрова