Конфуз в метро Кельне: "Иисус" деревянным крестом продырявил потолок

В сети появилось видео, на котором мужчина в образе сына Божьего не справился со свое ношей и пробил крестом пололок в немецком метрополитене. Под бурный смех очевидцев нелепого случая, молодой человек поспешил удалиться.

В минувший вторник, 28 февраля, в сети появился курьезный ролик. На днях пассажиры кельнского метро наблюдали нелепую ситуацию: молодой человек в образе Иисуса с гигантским деревянным крестом в руках спешил по эскалатору наверх. Сначала очевидцы заметили медленно выплывающее распятие, а затем и самого "сына Божьего". Улыбчивый парень смущенно смотрел на смеющихся свидетелей происходящего, поэтому, вероятно, и не уследил за собственной ношей.

На кадрах можно заметить, как молодой человек неожиданно разворачивается и понимает, что его крест застрял между эскалатором и потолком. Спустя несколько секунд "Иисусу" удается вызволить деревянное распятие из объятий потолка. Затем он спешно удаляется прочь. Немецкие СМИ сообщают, что молодой человек отнюдь не сумасшедший. Вероятно, он так вырядился всего лишь на ежегодный праздник, который обычно проходит перед Великим постом.

Видео: youtube, Last FilmStar