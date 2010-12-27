Наряд украинской певицы, выступившей без нижнего белья, продадут на аукционе

Украинская певица, выступившая перед детьми в откровенном костюме, продаст свой наряд на аукционе

Украинская исполнительница Лора Суперфин была приглашена, как исполнительница на детское соревнование по вольной борьбе, на котором она выступила в откровенном сценическом наряде, забыв надеть нижнее белье. Сам костюм, в котором девушка пела был полностью прозрачным.

Суперфин призналась, что не желала получить дурную славу в социальных сетях и теперь хочет вернуть себе доброе имя, продав скандально известное платье с молотка и отдав деньги на благотворительность. По мнению певицы, сам наряд совсем не откровенный, а фотографии в сети были отретушированы.

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Instagram: Lora Superfin