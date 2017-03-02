В Веселом поселке нашли наркомана с порезанным плечом

Мужчину забрали из собственной квартиры после сообщения его матери. Она же рассказала врачам, что ее сын страдает наркозависимостью.

В среду, 1 марта, из дома на проспекте Большевиков забрали 38-летнего мужчину с серьезными порезами. Скорую помощь своему сыну вызвала петербурженка около одиннадцати утра. Пострадавшего отвезли в больницу. Там выяснилось, что у него порезы на левом плече. В том числе повреждены магистральные сосуды. Пациента поместили в реанимацию.

Об обстоятельствах инцидента с мужчиной рассказала его мать. По предварительным данным, пострадавший сам, при неизвестных обстоятельствах, поранил себя. Он позвал родственницу и попросил вызвать ему врачей. Также женщина рассказала, что пациент страдает от наркозависимости.

Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшему. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Ранее Piter.tv писал, что в Купчине нашли пьяного мужчину с опасными порезами на предплечье. Пострадавшего, от которого сильно пахло алкоголем, доставили в НИИ скорой помощи. Молодого человека нашли в одной из парадных на улице Олеко Дундича. Позже оказалось, что пострадавший был не в своем доме.