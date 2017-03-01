Напугавшая водителей военная техника на Новоприозерском шоссе ехала на учения

Петербуржцы сняли на видео колонну военной техники, которая ехала в сторону города по Новоприозерскому шоссе. Оказалось, что автомобили ехали на учения под Лугой.

В первый день весны водителей напугала внушительная колонная военной техники, которая двигалась по Новоприозерскому шоссе. Горожанам показалось, что машины едут в сторону Петербурга. Очевидцы даже сняли на видео колонну.

Однако выяснилось, что передвижение техники связано с учениями. Колонна ехала не в сторону города, а в Лугу, где и разворачивается военная тренировка. В пресс-службе ЗВО также сообщают, что протяженность марша 200 километров. А учения, начавшиеся 27 февраля, продлятся четыре дня.

Об учениях было объявлено еще в понедельник, 27 февраля. Тогда мотострелковые бригады ЗВО подняли по учебной тревоге. Всего в мероприятия принимают участие около полутора военных и более 500 военных машин.

Ранее мы писали, что петербуржцы сняли на видео колонну военной техники на Приозерском шоссе.

Видео: Youtube / Мегаполис