В Петербурге начался суд над агрессивным бизнесменом, с ножом напавшим на скорую

Предпринимателя из Северной столицы обвиняют в угрозе убийством и хулиганстве. В середине января он напал на сотрудников скорой помощи с ножом.

Дело напавшего на скорую помощь бизнесмена уже передали в Куйбышевский суд. В понедельник, 20 февраля, начнутся заседания. 45-летнего Самира Сеидова обвиняют в угрозе убийством и хулиганстве. Расследование дела прошло в достаточно короткий срок – всего за две недели.

По данным дела, в середине января на Михайловской улице мужчина поссорился с экипажем скорой помощи. Чтобы разрешить ссору, Сеидов бросился на фельдшера частной скорой помощи с ножом. По словам подозреваемого, он устрашал медиков ножом из-за столкновения их автомобиля с его Mercedes.

Мужчину обвинили по двум статьям. Суда он дожидался в СИЗО. Расследование прошло достаточно быстро, всего за две недели. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил коллегам защищать врачей скорой помощи после этого случая.