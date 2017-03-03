Нападение на салон сотовой связи в Новосибирске попало на видео

Уроженцы Республики Тыва напали на салон мобильной связи в Новосибирске

2 марта в Новосибирске были задержаны два уроженца Республики Тыва, подозреваемые в нападении на салон сотовой связи на ул. Первомайской.

Как сообщают правоохранительные органы, 18 февраля в девятом часу вечера в помещение салона вошли трое парней. Один из них пытался отвлечь продавца, в то время как двое других стали незаметно отсоединять телефоны на прилавке. Когда работник зала заметил происходящее, он попытался задержать злоумышленников, но не смог, так как один из подозреваемых угрожал ему ножом. После этого молодые люди скрылись с места происшествия, забрав с собой два устройства на сумму более 100 тысяч рублей.

Полицейские установили личности преступников и задержали двоих из них. Третий находится в розыске. Один из них ранее уже был судим и даже был объявлен в федеральный розыск.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ – разбой.



Видео: Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области