"Срубить деньжат" не удалось: Нападение на офис микрозаймов с топором в Башкирии попало на видео

Налетчик с топором напал на офис микрозаймов, но денег там не оказалось

Сегодня, 7 февраля, в интернете опубликовали видео с камеры видеонаблюдения, которая установлена в одном из офисов по микрозаймам в городе Мелеуз в Башкирии.

Нападение произошло вчера, 6 февраля, в 12 часов 50 минут. В небольшом офисе находился банковский работник и женщина - посетитель, когда туда ворвался рослый мужчина с топором. Ничуть не смущаясь посетительницы, злоумышленник начал угрожать топором и требовать денег. Женщина попыталась остановить злодея, а потом выскочила на улицу с криками. Налетчик двинулся за ней, а потом вернулся в офис и стал снова требовать у кассира деньги. Работник офиса показал ему содержание сейфа. Денег там не оказалось. Преступник ретировался с пустыми карманами.

Вскоре на место нападения прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, а затем и сотрудники МВД. После просмотра записи с камеры видеонаблюдения была установлена личность налетчика. К розыску и поимке преступника подключились и сотрудники ППС города Мелеуз. В скором времмени злодей был задержан в трех кварталах от офиса микрозаймов. Задержанный мужчина сознался в своем злодеянии и указал место, куда выбросил топор.

Налетчиком оказался 36-летний безработный местный житель. Ранее он был судим за кражу, неоднократно привлекался к административным взысканиям за правонарушения.

На мужчину завели уголовное дело по статье "Разбой с применением оружия".

Видео: YouTube/ToDay News Ufa