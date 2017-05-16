Налетевший внезапно торнадо унес автомобиль с людьми

Видеоролик облетел весь Мир и набрал несколько миллионов просмотров за сутки

В Facebook вечером 14 мая появился видеоролик, который за сутки с небольшим набрал несколько миллионов просмотров.

На опубликованных кадрах, снятых на видеорегистратор автомобиля автора ролика, видно, что на улице идет дождь и дует ветер, но ничего не предвещает ужасного. В один из моментов налетает сильный ветер и проносится воронка торнадо. На пути воронки попадается белый автомобиль, и его уносит с собой. Летит крупный и мелкий мусор. Когда столб торнадо удаляется, шквалистый ветер утихает. На дороге нет следов белого автомобиля, а на дороге сидит женщина.

Пользователи соцсетей гадают, что стало с машиной и людьми в ней, и откуда взялась женщина на обочине дороги. Когда и где было снято это видео не сообщается.

Видео: Facebook/Viral Thread