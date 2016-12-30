Налетчики в масках ограбили магазин на четыреста тысяч рублей

Двое бандитов вынесли новогоднюю выручку из супермаркета на Стародеревенской улице

Накануне два преступника, вооруженные предметом, похожим на пистолет, ворвались в помещение магазина "Пятерочка", расположенного на Стародеревенской улице в Петербурге. Лица их при этом были закрыты шарфами до самых бровей.

Произошло это около полуночи 3 января 2016 года. В помещении магазина в этот момент было три человека – товаровед, заместитель директора и грузчик. Всех троих бандиты связали и принялись обчищать магазин. Преступники вскрыли сейф и забрали оттуда четыреста тысяч рублей выручки.

Кроме того, технически подкованные преступники забрали с собой два накопителя, на которые записывалась картинка с камер видеонаблюдения.

Как сообщается, наряд службы охраны приехал на место происшествия через 42 минуты после произошедшего. Однако все, что они смогли сделать – освободить из пут товароведа, замдиректора и грузчика, а также вызвать на место происшествия полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Видео: архив