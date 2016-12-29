Грабитель без препятствий унес выручку из магазина в Колпине

Женщина-продавец запомнила, что вор был одет в синюю куртку с капюшоном. Завладев деньгами, мужчина скрылся.

В последний день новогодних каникул неизвестный мужчина ограбил магазин "Рыбка". Не исключено, что преступник решил поправить финансы, значительно истощившиеся за праздники.

Около половины десятого вечера незнакомец вбежал в помещение магазина на улицы Культуры в Колпинском районе. Пройдя за прилавок, мужчина быстро нашел железный ящик, в котором хранилась выручка. Ему даже не пришлось взламывать хранилище – оно было открыто. Поэтому преступник просто забрал деньги и ушел с места происшествия. Напуганный продавец нажала на тревожную кнопку только через пять минут после ухода незнакомца.

Женщина-продавец смогла приблизительно описать налетчика. По ее словам, ему было около тридцати лет. Одет он был в синюю куртку с капюшоном. Точная сумма ущерба пока не известна.

На новогодних праздниках грабители избили продавца и вынесли из салона 25 смартфонов. Инцидент произошел утром 4 января в Выборгском районе. Двое неизвестных избили 19-летнего сотрудника магазина. Заетм один вытащил из разбитой витрины 25 смартфонов, а второй вычистил кассовый аппарат.