Накануне на станции "Крестовский остров" девушка упала на пути

Пострадавшая выжила, но находится в тяжелом состоянии

Накануне вечером, в среду, 18 января 2017 года, на станции метро "Крестовский остров" на рельсы упала девушка. Произошло это около семи часов вечера.

Известно, что девушка осталась жива, но сильно пострадала. Об этом пишет "Фонтанка". Девушку госпитализировали в Мариинскую больницу с тяжелыми травмами. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

Более подробной информации о произошедшем нет. Обстоятельства падения девушки на рельсы выясняются.

видео: из архива