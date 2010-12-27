Водители стоят в очередях за пропусками на Крестовский остров накануне Кубка конфедераций

За два дня до начала Кубка конфедераций ФИФА еще 900 водителей не забрали свои пропуска на Крестовский остров. Эту часть города фактически закрывают для движения на время соревнований.

В пятницу, 16 июня, в МФЦ Петроградского района столпотворение из-за водителей, вспомнивших про пропуски на Крестовский остров. В дни матчей Кубка конфедераций въезд на остров, где расположен стадион, будет осуществляться по пропускам.

Как сообщает "Фонтанка", перед первым матчем футбольного состязания автовладельцы в большом количестве пришли в МФЦ в доме 28 на улице Красного Курсанта. Сами водители рассказывают, что одного человека обслуживают более 25 минут.

По данным на утро 15 июня более 900 водителей не получили необходимые документы. При этом некоторые из них подали заявления буквально за несколько дней до этого. На оформление пропуска по регламенту отводится десять дней.

В комитете по законности и правопорядку отметили, что МФЦ Петроградского района второй день работает в усиленно режиме. Накануне центра работал до одиннадцати вечера.

Ранее Piter.tv сообщал, что на открытии Кубка конфедераций выступят Сергей Лазарев, Алсу и DJ Smash.