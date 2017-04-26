Беспредельщик из Находки устроил опасный дрифт во Владивостоке

В сети появилось видеозапись грубого, наглого и опасного вождения на оживленной дороге во Владивостоке

В интернете появилось видеозапись опасного и наглого поведения водителя из Находки на красном "Ниссан Скайлайн" во Владивостоке под Некрасовским путепроводом.

В СМИ сообщается, что этот водитель был замечен в подобном поведении на дороге в Находке чуть ранее. Пока ГИБДД разыскивает уличного "гонщика" в Находке, тот успел засветиться с подобным нарушением во Владивостоке. На опубликованных кадрах видео ярко-красный "Ниссан" дрифтует на дороге, опасно лавирует между попутными автомобилями, затем на скорости делает разворот на "встречку" и проделывает все то же в обратном направлении.

Primamedia сообщает, главный судья и организатор соревнований по дрифту РДС - Восток рассказал, что этот водитель участвовал в одном из этапов этой гонки в прошлом году, но не смог пройти квалификацию, считая, что его засудили.

В социальных сетях под размещенным видео беспредела "гонщика" из Находки волна негативных комментариев в адрес водителя. ГИБДД разыскивает водителя.

Сегодня ранее Piter.TV опубликовал видео с дрифтом отечественного автомобиля на трассе Железногорск - Красноярск, где по чудесной случайности повезло трем автомобилям и пешеходу - ребенку.

Видео: Instagram/vostoktv