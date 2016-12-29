Наглое поведение автомобилиста в Петрозаводске опубликовали в сети

Пользователи соцсетей возмущены поведением водителя "Пежо"

В популярной сети ВКонтакте в одном из сообществ города Петрозаводска опубликовали видео с видеорегистратора очевидца.

На кадрах видеоролика отчетливо видно, как автомобиль "Пежо" обгоняет по встречной полосе, стоящие впереди него автомобили, которые ждут своей очереди для пересечения перекрестка. По встречной полосе двигается по всем правилам другой автомобиль, и они чудом успевают разъехаться. Затем "Пежо" таким же наглым образом встраивается в поток автомобилей.

Видеосюжет озаглавлен "А мне все пофиг". И действительно создается впечатление, что водителю "Пежо" наплевать на других участников дорожного движения, а так же на правила дорожного движения.

Данный видеоролик вызвал бурное обсуждение. "Мы видим на видео дурака..", "Мания ненаказуемости за поведение кретина", "Поведение кретина просто так.... Без надобности...", - это только несколько возмущенных комментариев.

Видео: ВК/ДТП Петрозаводска и Карелии