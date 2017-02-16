Наемника "Джабхат ан-Нусры" приговорили к семи годам тюрьмы в Петербурге

Московский окружной военный суд вынес приговор бывшему боевику террористической организации "Джабхат ан-Нусра". Мужчину отправили в тюрьму на семь лет.

В четверг, 16 февраля, в Петербурге состоялось заседание Московского окружного военного суда. В ходе процесса решалась судьба бывшего боевика международной террористической организации "Джабхат ан-Нусра". 19-летнего Исламжона Захидова обвиняют по двум статьям: учасие в террористической организации и обучение терроризму.

Прокуратура просила десять лет колонии общего режима, но дали только семь. Во время следствия обвиняемый признал свою вину. Ему удалось заключить сделку со следствием. Кроме того, на приговор повлиял и тот факт, что в момент совершения преступлений подсудимый был несовершеннолетним.

По данным следствия, молодой человек с апреля 2015 по апрель 2016 воевал на территории Сирии на стороне сил, сражающихся против армии Башара Асада. Россиянин был членом "Джабхат ан-Нусры".

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