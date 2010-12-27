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Начальник службы безопасности Софийской овощебазы спас бомжа из рабства
Сегодня, 14:06
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TretyakovaS
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Начальник службы безопасности Софийской овощебазы спас бомжа из рабства

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Начальник службы безопасности ЗАО "НАРТ" (Софийская овощебаза) Герман Бураев рассказал каналу Piter.tv детали дела о бомже, которого забрали в рабство.

Начальник службы безопасности ЗАО "НАРТ" (Софийская овощебаза") Герман Бураев поделился с каналом Piter.tv подробностями дела о бездомном, которого двое мужчин забрали в рабство.

Ранее наш канал сообщал, что Двое восточных мужчин заставляли бомжа попрошайничать на Софийской овощебазе. Однако в деле появились новые подробности.

По словам Германа Бураева, бомж является инвалидом. На Софийской овощебазе бездомный собирал деньги в первый раз, тогда-то начальник службы безопасности подошел к нему. Узнав, по какой причине неработающий мужчина собирает деньги в этом месте, Герман Бураев вызвал полицию.

Также начальник службы безопасности ЗАО "НАРТ" отметил со слов бродяги, что Софийская овощебаза - не единственное место, где он попрошайничал.

Теги: новости петербурга , новости питера , новости спб , рабство , софийская овощебаза
Категории: Картина дня

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