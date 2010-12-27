Начальник службы безопасности Софийской овощебазы спас бомжа из рабства

Начальник службы безопасности ЗАО "НАРТ" (Софийская овощебаза") Герман Бураев поделился с каналом Piter.tv подробностями дела о бездомном, которого двое мужчин забрали в рабство.
Ранее наш канал сообщал, что Двое восточных мужчин заставляли бомжа попрошайничать на Софийской овощебазе. Однако в деле появились новые подробности.
По словам Германа Бураева, бомж является инвалидом. На Софийской овощебазе бездомный собирал деньги в первый раз, тогда-то начальник службы безопасности подошел к нему. Узнав, по какой причине неработающий мужчина собирает деньги в этом месте, Герман Бураев вызвал полицию.
Также начальник службы безопасности ЗАО "НАРТ" отметил со слов бродяги, что Софийская овощебаза - не единственное место, где он попрошайничал.