Набросок Цоя, сделанный фломастером, продали за 250 тысяч рублей

Рисунок фломастером «Без названия (Битва)» музыканта Виктора Цоя ушел на торгах за 250 тыс. рублей

Рисунок "Без названия (Битва)", сделанный рок-музыкантом Виктором Цоем фломастером, продан с аукциона за 250 тысяч рублей. По мнению руководителя департамента современного искусства "Литфонда" Ладимиры Артемовой, 250 тысяч - невысокая цена для рисунка Виктора Цоя.

Как сообщается, набросок музыканта принадлежал петербургскому коллекционеру. Его имя, как и имя покупателя, в аукционном доме предпочли не разглашать.

Отметим, Цой был студентом художественного училища им. В. Серова, однако его исключили за неуспеваемость. Тем не менее его рисунки вызывают интерес экспертов и коллекционеров.

Аукцион, организованный в минувшую среду, был посвящен современному искусству. Среди прочих лотов проданы картины художников Владимира Дубосарского («Выход» и полотна из серии «Грибы») и Нины Котел («Счеты» и «Клавиатура»).

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Instagram: arte_aleks