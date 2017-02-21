Набережную канала Грибоедова спасут от разрушения

В Петербурге планируется начало реставрации участка набережной канала между Могилевским и Пикаловым мостами

Главгосэкспертиза РФ уже одобрила проект реставрации, по нему выдано положительное заключение. Работы будут проводиться для того, чтобы сохранить подпорную стенку и ограждение набережной. Последняя реставрация участка проводилась около 10 лет назад, тогда был отремонтирован отрезок от Казанского собора до Банковского моста. Однако правая сторона гранитной набережной осталась в аварийном состоянии. Особенно опасно то, что плиты тротуара сместились, что привело к образованию пустот под ними.

В рамках реставрации будет проведен ремонт опорной стенки и ограждений, кроме того, запланирована чистка дна канала на данном участке. Все работы будут проведены по методике, которая согласована комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

Автомобилистам стоит обратить внимание: будет организовано одностороннее движение от Крюкова канала до Лермонтовского проспекта. Судоходство в акватории канала Грибоедова между Могилевским и Пикаловым мостами будет ограничено на весь период реконструкции.

Видео: архив канала Piter.tv