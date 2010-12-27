Конюшенное ведомство и набережную Мойки отремонтируют в 2018 году

Противоаварийные работы здания Конюшенного ведомства и капитальный ремонт левого берега Мойки рядом с ним проведут в 2018 году. Северную галерею планируют сдать до конца марта.

Вице-губернатор Игорь Албин провел совещание с чиновниками Смольного о будущем Конюшенного ведомства. Противоаварийным ремонтом здания Конюшенного ведомства и капитальный ремонт левого берега набережной Мойки проведут в 2018 году.

Сейчас разработан проект концепции развития памятника архитектуры. Его подготовили Государственный музей истории Санкт-Петербурга совместно с комитетом по культуре. Конюшенное ведомство должно сохранить внешний вид, но при этом стать современным музейным центром.

Противоаварийные работы пройдут вместе с капремонтом набережной Мойки. Первый этап восстановления связанный со зданием закончат в марте 2018 года. Планируется, что в это время откроют северную галерею Конюшенного ведомства. Также пройдет восстановление стен, фундамента, колонн, перекрытий, укрепление кирпичной кладки и штукатурки, выполнение гидроизоляции. Затем начнется ремонт набережной, который завершат к сентябрю 2018 года.

Ранее Piter.tv передавал, что после реконструкции Конюшенное ведомство увеличится почти в два раза.

Фото: Instagram / paul_corde