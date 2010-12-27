Поезд Петербург-Казань сбил пешехода у станции Колпино

Пешеход погиб под колесами скорого поезда около станции Колпино. Сообщается, что его сбил состав, следующий из Северной столицы в столицу Татарстана.

В пятницу, 28 апреля, днем в районе станции Колпино произошла страшная трагедия. Под колесами скоростного поезда погиб пешеход. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смертельного инцидента.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД по СЗФО, несчастный случай произошел в 13.20. Специалисты управления выясняют, как это произошло. Почему мужчина вышел на пути и не заметил приближающийся поезд.

Сообщается также, что состав, под которым погиб пешеход, следовал из Петербурга в Казань. Трагедия задержала поезд на пять минут.

Пешеходы время от времени погибают под колесами электричек и поездов. В основном это происходит от беспечности: люди не соблюдают правила и переходят пути в неположенном месте. Ранее Piter.tv сообщал, что "Сапсан", шедший в Москву, сбил женщину под Тверью.