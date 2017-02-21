Около станции Ручьи между путями нашли обезглавленного мужчину

Тело без головы нашли на железнодорожном полотне около станции Ручьи. На месте происшествия работают криминалисты и следователи. Устанавливаются подробности.

Во вторник, 21 февраля, утром на восьмом километре железнодорожной станции Ручьи нашли труп. Около девятого пикета лежало тело пожилого мужчины. Очевидцев ужаснул тот факт, что погибший был обезглавлен.

Скорее всего, голову от тела отделил проезжающий железнодорожный состав. А вот стало ли это причиной смерти или произошло после нее – не известно. Свет на эту загадку приоткроют эксперты после вскрытия. Тело направили в морг.

На место происшествия приехали криминалисты, которые осматривают пути и окрестности. Следователи пытаются найти возможных свидетелей. По результатам проверки могут возбудить уголовное дело.

Сегодня также стало известно, что в Ленобласти нашли два трупа: мужчину и женщину. Тела нашли к квартире в поселке Глебычево Выборгского района. Предположительно, парочка скончалась от отравления суррогатным алкоголем. Признаком насильственной смерти на их телах не нашли. Соседи узнали мужчину и сказали, что в последнее время он злоупотреблял алкоголем. Трупы направили на экспертизу.