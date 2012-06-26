Поезда на зеленой линии метро ездят с задержкой из-за ЧП на "Гостином дворе"

На зеленой ветке метрополитена наблюдается задержка в движении поездов. Неприятности начались с неисправности состава на станции "Гостиный двор".

Утро среды, 1 февраля. Началось с проблем на зеленой ветке петербургского метрополитена. В одном из составов произошел сбой в работе дверей на станции "Гостиный двор". Это привело к 10-минутному простою. Пассажиры пожаловались, что около 09.25 на станции "Василеостровская" встали поезда в обе стороны. Поезда стояли с открытыми дверями. Никаких объяснений не было.

В пресс-службе подземки пояснили, что в одном из вагонов на станции "Гостиный двор" была зафиксирована техническая проблема с дверью. В этот момент поезд был без пассажиров.

Движение на линии восстановилось почти сразу. Однако, до сих пор сохраняется небольшая задержка в движении поездов. Из-за этого на станциях скапливается немало людей, так как проблема выпала как раз на утренний час пик.

В понедельник "Садовую" закрывали из-за забытой в вестибюле сумки. Верхний вестибюль станции был недоступен на вход и выход 45 минут. В это время специалисты обследовали подозрительный предмет.