На заводе в Московском районе нашли задушенного веревкой мужчину

В цехе одного из заводов Петербурга нашли тело мужчины. Следственный комитет проводит проверку и выясняет подробности инцидента.

Утром в четверг, 16 февраля, на одном из заводов в Московском районе Северной столицы нашли труп. Бездыханное тело мужчины лежало в цеху. По предварительным данным, молодого человека задушили. Возможным орудием убийства была веревка, которую нашли недалеко от погибшего.

Удалось установить личность пострадавшего. Им оказался 27-летний мужчина. Тело направили в морг. Чтобы эксперты провели вскрытие. После этого можно будет точно говорить о причине смерти.

Подробностей инцидента пока нет. Следователи Московского района выясняют детали трагедии.

Накануне мы сообщали, что труп в тапочках лежал в канаве около КАДа. На мужчине была также одета светлая куртка. Голова покрыта рыжими волосами. Следов насильственной смерти на теле не нашли. Подробности трагедии выясняются. Эксперты проводят вскрытие.