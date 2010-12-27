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На заводе КИНЕФ шланг атаковал рабочего
Сегодня, 12:45
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TretyakovaS
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На заводе КИНЕФ шланг атаковал рабочего

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В Киришском районе Ленинградской области сотрудник нефтеперерабатывающего завода КИНЕФ получил тяжелые травмы после падения с высоты. По данным 47news, причиной тому стал шланг под давлением.

Около семи часов вечера 7 июня в цехе № 46 завода КИНЕФ 42-летний рабочий упал с четырехметровой высоты. По предварительной информации, мужчину ударил рукав наливного шланга под высоким давлением пока он контролировал наполнение цистерны.

Медики диагностировали у пострадавшего вывихи, а также ушибы и переломы.

Теги: завод кинеф , происшествия
Категории: Новости СПб

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