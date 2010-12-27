На заводе КИНЕФ шланг атаковал рабочего

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В Киришском районе Ленинградской области сотрудник нефтеперерабатывающего завода КИНЕФ получил тяжелые травмы после падения с высоты. По данным 47news, причиной тому стал шланг под давлением.