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В Петербурге на закрытом заседании ЗакСа выберут двух почетных граждан города
Сегодня, 12:05
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Shdaria
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В Петербурге на закрытом заседании ЗакСа выберут двух почетных граждан города

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24 мая в Петербурге на закрытом заседании будут выбраны почетные граждане. Из 9 кандидатур выберут только двоих.

 Почетные граждане Петербурга будут выбраны в Мариинском дворце. Голосование, по традиции, пройдет в предверии Дня города Санкт-Петербурга. Известно, что в списке 9 кандидатур, но выбраны будут лишь двое. 

Среди кандидатов спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, певица Эдита Пьеха, кинорежиссер Александр Сокуров и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Стало известно, что Балетмейстер Борис Эйфман снял свою кандидатуру. Причина этому пока не сообщается. Голосовать депутаты будут сегодня на закрытом заседании.

Напомним, награду вручают за заслуги в повышении роли и статуса Петербурга, укреплении демократии, защите прав человека, в искусстве, науке и нравственном развитии общества. Почетные граждане получают право вносить от своего имени вопросы на рассмотрение в правительство города. В прошлом году звания были удостоены дирижер Владислав Чернушенко и академик Владимир Окрепилов.

Фото: группа Вконтакте "Священная Цитадель"

Теги: закрытое заседание , петербург , почетные граждане петербурга
Категории: Новости СПб Лента новостей

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