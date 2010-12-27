В Петербурге на закрытом заседании ЗакСа выберут двух почетных граждан города

24 мая в Петербурге на закрытом заседании будут выбраны почетные граждане. Из 9 кандидатур выберут только двоих.

Почетные граждане Петербурга будут выбраны в Мариинском дворце. Голосование, по традиции, пройдет в предверии Дня города Санкт-Петербурга. Известно, что в списке 9 кандидатур, но выбраны будут лишь двое.

Среди кандидатов спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, певица Эдита Пьеха, кинорежиссер Александр Сокуров и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Стало известно, что Балетмейстер Борис Эйфман снял свою кандидатуру. Причина этому пока не сообщается. Голосовать депутаты будут сегодня на закрытом заседании.

Напомним, награду вручают за заслуги в повышении роли и статуса Петербурга, укреплении демократии, защите прав человека, в искусстве, науке и нравственном развитии общества. Почетные граждане получают право вносить от своего имени вопросы на рассмотрение в правительство города. В прошлом году звания были удостоены дирижер Владислав Чернушенко и академик Владимир Окрепилов.

Фото: группа Вконтакте "Священная Цитадель"