Из-за Крещения в Курортном районе ограничат движение

В одном из районов Петербурга ограничат движения не ряде дорог из-за мероприятий посвященных церковному празднику.

Водителям Петербурга стоит быть осторожными из-за ограничения движения в Курортном районе. Пресс-служба комитета по развитию транспортной структуры сообщает, что в четверг. 19 января, движение на улице Мосина станет односторонним. Проехать по улице можно будет от Приморского шоссе до улицы Воскова.

Ограничения связаны с церковным праздником Крещение. Они будут действовать с десяти утра и до полуночи. После этого на улице восстановится двухстороннее движение.

Ранее мы сообщали, что МЧС опубликовал полный список купелей на Крещение в Петербурге 2017. Всего в городе оборудовано 24 купели. Спасатели советуют горожанам не пользоваться другими местами для купания, так как это может быть небезопасно.

А сегодня в ЗакСе освятили воду и провели молебен по случаю начала законодательного сезона. Около двух десятков депутатов собрались в домовом храме Мариинского дворца.