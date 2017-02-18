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На востоке Москвы произошла массовая авария, в которой погиб человек

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При столкновении 8 автомобилей один человек погиб, еще несколько пострадали

  Сегодня утром, 18 февраля, в Москве на шоссе Энтузиастов на пересечении с проспектом Свободным произошла серьезная массовая авария с 8 автомобилями.

В 11.40 на дороге столкнулись два внедорожника "Тойота", "Шкода", "Хендай", "Вольво", "Фольсваген", "Хонда" и ВАЗ 15 модели. По сообщениям СМИ, в этой аварии погиб один человек, и несколько госпитализированы. По сообщениям очевидцев происшествия в Instagram, на место аварии приезжало несколько автомобилей "скорой помощи" и прилетал вертолет.

Движение на шоссе Энтузиастов в сторону Москвы до сих пор затруднено, пострадавшие автомобили стоят на месте аварии. Сотрудникам УГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства данной аварии.

Видео: Piter.TV
 
Фото: Instagram/jul_gkozyr_ok
Теги: авария , дтп , москва , посква , фото , шоссеэнтузиастов
Категории: Новости России ДТП

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