На востоке Москвы произошла массовая авария, в которой погиб человек

При столкновении 8 автомобилей один человек погиб, еще несколько пострадали

Сегодня утром, 18 февраля, в Москве на шоссе Энтузиастов на пересечении с проспектом Свободным произошла серьезная массовая авария с 8 автомобилями.

В 11.40 на дороге столкнулись два внедорожника "Тойота", "Шкода", "Хендай", "Вольво", "Фольсваген", "Хонда" и ВАЗ 15 модели. По сообщениям СМИ, в этой аварии погиб один человек, и несколько госпитализированы. По сообщениям очевидцев происшествия в Instagram, на место аварии приезжало несколько автомобилей "скорой помощи" и прилетал вертолет.

Движение на шоссе Энтузиастов в сторону Москвы до сих пор затруднено, пострадавшие автомобили стоят на месте аварии. Сотрудникам УГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства данной аварии.

Видео: Piter.TV