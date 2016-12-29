На волосок от лобового удара: рязанца спасла отличная реакция

В интернете появилось видео с видеорегистратора автомобиля, водитель которого чудом избежал лобового столкновения

На популярном видеохостинге YouTube появилось видео с видеорегстратора автомобиля, который запечатлел момент тройного ДТП, а сам был на волосок от аварии.

На кадрах ролика видно, что автомобиль движется по не очень загруженной и оживленной дороге города Рязани. Дата на регистраторе 2 февраля, время 17 часов 25 минут. Автомобиль движется, не нарушая правил движения, со скоростью 57-60 километров в час. На улице уже довольно темно и свет фар сливается в большое световое движущееся пятно.

В какой-то из моментов из полосы встречного движения выносит в лобовую легковушку, где она сталкивается с двумя автомобилями. Водитель автомобиля, на котором установлен данный видеорегистратор, молниеносно среагировал и избежал ужасного лобового столкновения.

О пострадавших в этой аварии не известно.

Вижео: YouTube/редакция городского сайта