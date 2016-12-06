На вокзале в Брюсселе был уничтожен неизвестный с "поясом смертника"

По данным некоторых местных СМИ, мужчина успел привести в действие взрывное устройство

Сегодня вечером на вокзале в Брюсселе прогремел взрыв.

Из здания вокзала были в срочном порядке эвакуированы все люди. На привокзальную площадь прибыли военные и полиция. По данным некоторых местных СМИ, неизвестный мужчина успел привести взрывное устройство, которое было закреплено у него на теле, в действие. В результате прогремел несильный взрыв. Мужчина погиб. По словам очевидцев, на теле под одеждой виднелись провода.

Официальные власти сообщают, что пострадавших среди людей, кроме уничтоженного военными мужчины, нет.

Привокзальная площадь оцеплена. Специалисты ведут расследование. Угрозы для людей нет.

Видео и фото: Twetter/Von Kiramer