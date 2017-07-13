КАД встал в пробке из-за серьезной аварии: вертолет забирал пострадавших

Вечером в четверг на кольцевой автодороге собралась внушительная пробка на внутреннем кольце в районе Шафировского проспекта. Причиной ее, скорее всего, стали несколько аварий.

Во второй половине дня четверга, 13 июля, внушительная пробка собралась на кольцевой автодороге Северной столицы. Машины стоят в районе Шафировского проспекта. Сначала затор продолжался от этой улицы до Колтушского шоссе. Но сейчас пробка передвинулась. Сейчас машины с трудом едут почти от Пискаревского проспекта до Поперечной улицы.

Причиной аварии, скорее всего, стали аварии на КАД. ДТП произошло в районе Ржевского лесопарка. Там одна машина на большой скорости врезалась в другую. Почти полностью впечатались передняя часть одной и задняя другой. Из-за ЧП перекрывали движение. Об этом сообщили водители. На месте стоит машина скорой с реанимацией. Пострадавшего забирал вертолет. Его сняли на видео участники группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург; Яндекс.Карты