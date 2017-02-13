Появилось видео ДТП на КАД, собравшего пробку в 8 километров

На внешнем кольце КАД с утра произошла массовая авария. По словам очевидцев столкнулось около восьми автомобилей. Из-за этого перед съезда с кольцевой на ЗСД образовался внушительный затор.

Понедельник, 13 февраля, по законам жанра начался с неприятностей. Автомобилисты, двигавшиеся по КАД со стороны Таллиннского шоссе, попали в пробку. Затор собрался из-за аварии, в которую по разным рассказам попало от трех до десяти машин.

Авария произошла около десяти утра. По оценкам свидетелей, машины не смогли разъехаться в одном километре от съезда с КАД на ЗСД. При этом каждый очевидец по разному оценивает количество столкнувшихся машин. При этом разбег очень большой: от трех до 10-11. Не исключено, что при объезде первой аварии просто произошла еще одна, а может и две.

Пробка в результате растянулась больше чем на восемь километров от Таллиннского шоссе до развязки с Дачным проспектом. Водители жаловались, что простояли в пробке около 40 минут.

На месте работают сотрудники ГИБДД и даже скорая помощь. Хотя информация о пострадавших пока не поступала. В данный момент, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", затора уже нет и машины двигаются с прежней скоростью. Также сегодня с утра порывистый ветер уронил светофор на Энгельса.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петерьбург