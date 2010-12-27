На выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам

На этих выходных с 20 по 21 мая в Петербурге будет ограничено движение сразу по нескольким важных улицам и магистралям. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Большинство ограничений связано с праздничными мероприятиями, запланированными на уик-енд.
Так, с 12.00 до 21.00 20 мая и с 14.00 до 23.00 21 мая, в связи с празднованием 100-летия Кировского района, движение транспортных средств по Кировской площади будет прекращено. А из-за Книжного салона с 22.00 19 мая до 22.00 29 мая движение транспортных средств будет прекращено по участку Кленовой улицы от Инженерной улицы до Манежной площади и Манежной площади. Будут действовать ограничения в движении по Итальянской улице от Садовой улицы до Манежной площади с 22.00 23 мая до 15.00 29 мая.