На выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщает о серии ограничений движения на улицах Санкт-Петербурга, которые назревают на ближайшее время.

На этих выходных с 20 по 21 мая в Петербурге будет ограничено движение сразу по нескольким важных улицам и магистралям. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Большинство ограничений связано с праздничными мероприятиями, запланированными на уик-енд.

Так, с 12.00 до 21.00 20 мая и с 14.00 до 23.00 21 мая, в связи с празднованием 100-летия Кировского района, движение транспортных средств по Кировской площади будет прекращено. А из-за Книжного салона с 22.00 19 мая до 22.00 29 мая движение транспортных средств будет прекращено по участку Кленовой улицы от Инженерной улицы до Манежной площади и Манежной площади. Будут действовать ограничения в движении по Итальянской улице от Садовой улицы до Манежной площади с 22.00 23 мая до 15.00 29 мая.

Не подарит радости автовладельцам и традиционный парад ретро-транспорта. С 13.30 до 19.00 21 мая по участку Инженерной улицы от Садовой улицы до Караванной улицы и участку Кленовой улицы от Манежной площади до Замковой улицы движение транспортных средств будет прекращено.

Еще одно интересное мероприятие, запланированное на 20 мая, тоже приведет к дорожным проблемам. Пробег роллеров в честь Года Экологии с 14.30 до 18.00 закроет доступ на Дворцовый проезд, Невский пр. от Дворцового проезда до Суворовского пр., Суворовский пр. от невского пр. до пл. Пролетарской Диктатуры, площадь и улицу Пролетарской Диктатуры, ул. Смольного, набережную Кутузова и Миллионную улицу.